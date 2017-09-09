"التخطيط": تدبير 70 مليون جنيه لدعم المستشفى الجامعي للكبد بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير مبلغ 70 مليون جنيه للمستشفى الجامعي بجامعة المنيا، وجرى تخصيص مبلغ 35 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال التخصصية بالمبنى المخصص لمستشفى الكبد.

ووافقت السعيد، على تخصيص 35 مليون جنيه أخرى لإقامة مبنى ملحق للعمليات والعناية المركزة بنفس المستشفى.