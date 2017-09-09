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بدء الجمعية العمومية للمعلمين بالسلام الوطني بعد اكتمال النصاب القانوني

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مصراوي Masrawy

بدء الجمعية العمومية للمعلمين بالسلام الوطني بعد اكتمال النصاب القانوني

11:58 ص السبت 09 سبتمبر 2017

بدء الجمعية العمومية للمعلمين بالسلام الوطني بعد اكتمال النصاب القانوني

نقيب المعلمين خلف الزناتي

كتب-عبد الله قدري:

بدأ أعضاء نقابة المهن التعليمية اليوم السبت، الجمعية العمومية غير العادية، بعزف السلام الوطني لجمهورية العربية، وآيات من القرآن الكريم.

حضر الجمعية نقيب المعلمين خلف الزناتي، ومحمد عبد الله الأمين العام للنقابة، واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وقال أمين النقابة محمد عبد الله، إن اجتماع الجمعية قانوني، بعد حضور 1502 عضوا من أصل 1643 عضوا هم عدد الجمعية.

ويطالب المعلمون برفع الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء انتخابات عامة على مجلس النقابة، بعد صدور حكم قضائي في مارس الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 شهور.

وانتشرت لافتات المعلمين التي تطالب برفع الحراسة القضائية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وسط حضور كبير من النقابات الفرعية بكفر الدوار وملوي ودسوق، وقنا واسكندرية والمحلة والمنوفية.​

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