أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر

11:58 ص السبت 09 سبتمبر 2017

نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

كتب- عبد الله قدري:

أكد خلف الزناتي أهمية الحفاظ على كرامة المعلمين، وقال إن المساس بكرامة المعلم خط أحمر.

وأضاف الزناتي خلال اجتماع الحمعية العمومية غير العادية للمعلمين، إن المعلم هو حجر الزاوية ولا يمكن المساس به أو التعرض له.

وبدأ أعضاء نقابة المهن التعليمية اليوم السبت، الجمعية العمومية غير العادية، بعزف السلام الوطني لجمهورية العربية، وايات من القرآن الكريم.

حضر الجمعية نقيب المعلمين خلف الزناتي، ومحمد عبد الله الأمين العام للنقابة، واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وقال امين النقابة محمد عبد الله، إن اجتماع الجمعية قانوني، بعد حضور 1502 عضوا من أصل 1643 عضوا هم عدد الجمعية.

وأعلن عبدالله حضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي للجمعية.

ويطالب المعلمون برفع الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء انتخابات عامة على مجلس النقابة، بعد صدور حكم قضائي في مارس الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 شهور.

وانتشرت لافتات المعلمين التي تطالب برفع الحراسة القضائية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وسط حضور كبير من النقابات الفرعية بكفر الدوار وملوي ودسوق، وقنا واسكندرية والمحلة والمنوفية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء الجمعية العمومية للمعلمين بالسلام الوطني بعد اكتمال النصاب القانوني

    أخبار

  • الأزهر: النصوص الشرعية مثل آيات المواريث قطعية الثبوت ولا تحتمل الاجتهاد

    أخبار

  • الزناتي: رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات نقابة المعلمين

    أخبار

  • يغادر احتفالية "عيد العلم" بعد أداء السلام الوطني

    أخبار

إعلان

a5b6c9378b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة