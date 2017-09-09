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«أستون مارتن» تضع اللمسات الأخيرة على الجيل الجديد من «فانكويش»

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«أستون مارتن» تضع اللمسات الأخيرة على الجيل الجديد من «فانكويش» «أستون مارتن» تضع اللمسات الأخيرة على الجيل الجديد من «فانكويش»

التحرير

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تستعد شركة "أستون مارتن" البريطانية، لطرح سيارتها الجديدة "فانكويش" بإخضاعها لسلسلة من الاختبارات الفنية تمهيدًا للكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "موتور أوثورتي"، فإن الشركة البريطانية تضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الفاخرة، والتي تسعى من خلالها الدخول بقوة إلى معترك المنافسة مع العديد من الشركات المتخصصة في السيارات الفاخرة والرفاهية.

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وتنوي "أستون مارتن" إضافة لمسات جديدة في الجيل الأحدث من "فانكويش" على مستوى الأداء الفني للمحرك والشكل الخارجي للسيارة، لتجهيزها بصورة مثلى للمنافسة في العام المقبل.

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التحرير

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