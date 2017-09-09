البابا تواضروس يزور دير الأنبا أنطونيوس بملبورن

ملبورن- أ ش أ:

زار البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له صباح اليوم دير القديس الأنبا أنطونيوس بملبورن.

واستقبل رهبان الدير البابا تواضروس على بوابة الدير بالألحان ودخل قداسته إلى الكنيسة حيث صلى صلاة الشكر وخرج ليطلق مجموعة من الحمام ليطير في الفضاء، ثم تفقد الدير كما افتتح مكتبة القديس الأنبا شنودة الرهبانية بالدير وصلى القداس الإلهي.

تأتي زيارة البابا تواضروس لإيبارشية ملبورن والتي بدأت الثلاثاء الماضي في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا ومن قبلها اليابان اللتين يزورهما للمرة الأولى منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.​