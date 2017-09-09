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بالصور.. تفاصيل اكتشاف مقبرة "صانع المجوهرات" في عصر الأسرة 18 بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل اكتشاف مقبرة "صانع المجوهرات" في عصر الأسرة 18 بالأقصر

11:43 ص السبت 09 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس ومحمد زكريا:

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار تفاصيل اكتشاف المقبرة كامب 390 بمنطقة ذراع أبو النجا الأثرية غرب الأقصر، وهي لصانع المجوهرات في عصر الأسرة الـ18.

وأوضح العناني، أن المقبرة بحالة جيدة وتضم صالة خارجية وغرفة دفن وعدد من الآبار، وعثر بها على تابوت خشبي ومومياء صاحب المقبرة، ومجموعة من الحلي والمجوهرات، وقناع جنائزي وبعض التحف والأواني الفخارية وبعض المومياوات الأخرى.

وأضاف العناني أن بعثة مصرية خالصة هي التي اكتشفت المقبرة.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، رئيس البعثة المصرية التي أكتشفت المقبرة، إن المقبرة لشخص يدعى "أمنحات" وزوجته التي تدعي "امنحتب" وابنهم "نيب نيفر" مشيرًا إلى أنه عثر بالمقبرة على أختام جنائزية تحمل أسماء 4 أشخاص، لم يتم العثور على مقابرهم بعد وهم: "بتاح مس" و"ماعتي" و"بنجي" و"رورو".

وأضاف وزيري، أنه بدأ العمل في الكشف عن هذه المقبرة، شهر أبريل الماضي، عقب الانتهاء من اكتشاف مقبرة "أوسر حات" قاضي المدينة في نفس المنطقة.

وتابع مدير آثار الأقصر أن هذا الاكتشاف قاد لمقبرة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجبانة ذراع أبوالنجا الأثرية غرب الأقصر بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، وسفيري قبرص واليونان، والمستشار الثقافي الصيني، وعدد من المهتمين بالآثار المصرية

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