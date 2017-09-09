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ليلة بكى فيها "معازيم الفرح".. "عُرس" يتحول إلى جنازة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ليلة بكى فيها "معازيم الفرح".. "عُرس" يتحول إلى جنازة بكفر الشيخ

10:59 ص السبت 09 سبتمبر 2017

المتوفى عصام حمدين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

زغاريد تنطلق من كل جانب بمنطقة سوق السمك بمدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، وأعيرة نارية في الهواء، ابتهاجًا بعرس شعبي، حضره أعداد غفيرة من عائلتى العروسين، لكن سرعان ما تحولت إلى صراخ، وأصوات استغاثات، تطالب بحضور سيارات الإسعاف، لإنقاذ شاب أصيب بطلق ناري في رقبته، سقط على الأرض، والدماء تسيل منه.

تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، بوصول إشارة من الدكتور محمد هلال رميح، المدير الإدارى بمستشفى سيدى سالم المركزى، بوصول المدعو "ع.س.م"، 25 عامًا، سمكرى سيارات، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى فى الرقبة، ما أدى إلى تهتك الشرايين بالرقبة.

انتقل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى مستشفى سيدى سالم المركزى، برفقة الرائد حمدى أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم، ومعاونوه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد قطاطو، وعماد مطاوع، وبسؤال المرافقين لجثة الشاب المتوفي، أفادوا بمضمون ما سبق، خلال مشاركته فى عرس شعبى، بمنطقة سوق السمك.

وتبين من تحقيقات الشرطة، أن الشاب المتوفي، كان ضمن المدعوين فى العرس الشعبي، ويقيم بمدينة سيدي سالم، وتلقى عيار نارى، بطريق الخطأ، من سلاح فرد خرطوش، من المدعو "ص.أ.ع"، 28 عامًا، بائع فاكهة بالخطأ عندم محاولة الثاني مجاملة العروسين.

ألقى القبض على المتهم، وأقتيد إلى مركز شرطة سيدى سالم، كما جرى ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وهو عبارة عن بندقية خرطوش "تركى"، عيار 13 مللى، وطلقة واحدة فارغة من ذات العيار، وبمواجهته بما أقره شهود العيان، اعترف بارتكابه الواقعة، دون قصد، عن طريق الخطأ.

جرى تحرير المحضر رقم 9501 لسنة 2017، إدارى مركز شرطة سيدى سالم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعى، لتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة.

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