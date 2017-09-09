مسجل خطر يتعدى جنسيا على طفل استدرجه لعقار تحت الإنشاء ببولاق

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم السبت، القبض على مسجل خطر، تعدى جنسيا على طفل بعدما استدرجه إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة بولاق الدكرور.

تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، دلت أن "إسلام.س"، 23 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا، استدرج الطفل "مروان"، 9 سنوات، إلى عقار تحت الإنشاء بمنطقة همفرس، وتعدى عليه جنسيا.

تمكن المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد طارق مدحت، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، الذي أقر في التحقيق بارتكابه الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي قررت حجزه.