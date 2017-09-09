تأجيل محاكمة خلية "داعش مصر" لـ 16 سبتمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قال المحامي خالد المصري، إن المحكمة العسكرية العليا قررت اليوم السبت، تأجيل القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية، والمعروفة بـ"داعش مصر"، لجلسة 16 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العسكرية بالقاهرة قررت حبس 10 متهمين في القضية رقم 672 لسنة 2015، والمقيدة برقم 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية 30 يومًا على ذمة التحقيقات، وبعدها إحالة القضية للمحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناق الأفكار التكفيرية، تمهيدًا لحفظ القضية وإحالتها إلى المحكمة العسكرية.