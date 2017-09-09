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تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

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مصراوي Masrawy

تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

11:36 ص السبت 09 سبتمبر 2017

تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

صورة ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من إخماد حريق بجراج سيارات بمنطقة الوراق، دون إصابات.

أكدت التحريات أن النيران التهمت 3 سيارات "ميكروباص، 2 نصف نقل"، وتبين أن ماس كهربائي بالأولى تسبب في اشتعال النيران بها، وامتداد النيران إلى باقي السيارات.

انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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