تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من إخماد حريق بجراج سيارات بمنطقة الوراق، دون إصابات.

أكدت التحريات أن النيران التهمت 3 سيارات "ميكروباص، 2 نصف نقل"، وتبين أن ماس كهربائي بالأولى تسبب في اشتعال النيران بها، وامتداد النيران إلى باقي السيارات.

انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.