تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق
تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق
11:36 ص السبت 09 سبتمبر 2017
صورة ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من إخماد حريق بجراج سيارات بمنطقة الوراق، دون إصابات.
أكدت التحريات أن النيران التهمت 3 سيارات "ميكروباص، 2 نصف نقل"، وتبين أن ماس كهربائي بالأولى تسبب في اشتعال النيران بها، وامتداد النيران إلى باقي السيارات.
انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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