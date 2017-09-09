أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل طعن محمود طاهر لإلغاء حكم بطلان انتخابات الأهلي لـ14 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل طعن محمود طاهر لإلغاء حكم بطلان انتخابات الأهلي لـ14 أكتوبر

11:31 ص السبت 09 سبتمبر 2017

تأجيل طعن محمود طاهر لإلغاء حكم بطلان انتخابات الأهلي لـ14 أكتوبر

تأجيل طعن محمود طاهر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يطالب بإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، التي أجريت العام قبل الماضي لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لحين الانتهاء من إعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة و ووائل عوض .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإدارية العليا توضح شروط ترشح صغار الفلاحين على مقاعد مجالس الجمعيات

    أخبار

  • تأجيل نظر طعن أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمته لـ18 نوفمبر

    أخبار

  • اليوم.. الحكم في دعوى حل مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

    أخبار

  • "الإداري" تصدر حكمها في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول الكتب والصحف

    أخبار

إعلان

7d31219512.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"