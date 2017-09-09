تأجيل طعن محمود طاهر لإلغاء حكم بطلان انتخابات الأهلي لـ14 أكتوبر
تأجيل طعن محمود طاهر لإلغاء حكم بطلان انتخابات الأهلي لـ14 أكتوبر
11:31 ص السبت 09 سبتمبر 2017
تأجيل طعن محمود طاهر
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقام من محمود طاهر بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يطالب بإلغاء حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، التي أجريت العام قبل الماضي لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل، لحين الانتهاء من إعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٢٠ لسنة ٦٣ قضائية علّيا، وزير الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة و ووائل عوض .
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