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الأرصاد الامريكية تدعو سكان "فلوريدا كيز" للمغادرة مع اقتراب اعصار "إرما"

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مصراوي Masrawy

الأرصاد الامريكية تدعو سكان "فلوريدا كيز" للمغادرة مع اقتراب اعصار "إرما"

11:34 ص السبت 09 سبتمبر 2017

واشنطن - أ ش أ

دعت الأرصاد الجوية الأمريكية السكان في جرز "فلوريدا كيز" إلى إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة مع اقتراب إعصار إرما المدمر.

وقالت الأرصاد - في تغريدة عبر تويتر أورتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "هذا حقيقي تماما.. لن يكون هناك مكان آمن في فلوريدا كيز.. لا يزال لديكم وقت للمغادرة".

وفلوريدا كيز هي سلسلة جزر تمتد على مسافة 290 كلم تقع جنوب ولاية فلوريدا بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك، ويسكنها نحو 80 ألف شخص.

وكان مرصد رصد أمريكي قد ذكر أن الإعصار إرما بدأ في اجتياح كوبا كإعصار من الدرجة الخامسة القصوى. وبدأت رياح الإعصار إرما القوية في الهبوب على شرق ووسط كوبا، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي.

هذا المحتوى من

Asha

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