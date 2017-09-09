بالصور.. وريث العرش البريطاني في أول يوم دراسي

كتب - مصراوي:

بدأ الأمير جورج الثالث، أمس الأول الخميس، أول أيامه في إحدى مدارس لندن، بصحبة والده الأمير وليام في غياب والدته الدوقة كيت بسبب متاعب الحمل.

واصطحب الأمير وليام ابنه جورج (4 سنوات) من قصر كينسنجتون إلى مدرسة توماس باترسي جنوب غربي لندن.

وتُظهر صور تناقلتها وسائل الإعلام العالمية ، جورج الذي بدا متوترا ممسكا بيد أبيه وهو يرتدي الزي المدرسي في حين استقبلتهما، هيلين هاسليم، مديرة المرحلة الابتدائية في المدرسة.

ولم تتمكن كيت والدة الأمير من مرافقته بسبب أعراض غثيان الصباح الشديدة المصاحبة للحمل، كما ألغت ارتباطات أخرى هذا الأسبوع بعد أن أعلن القصر، الاثنين، أنها تنتظر مولودا ثالثا.