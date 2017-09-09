أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وريث العرش البريطاني في أول يوم دراسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وريث العرش البريطاني في أول يوم دراسي

11:33 ص السبت 09 سبتمبر 2017

  • عرض 2 صورة

    f681b01ad1.jpg

  • عرض 2 صورة

    522add7b16.jpg

إعادة الألبوم

طفلة طلبت

الألبوم التالى

طفلة طلبت "بجعة" من الملكة "إليزابيث".. هكذا ردت عليها

كتب - مصراوي:

بدأ الأمير جورج الثالث، أمس الأول الخميس، أول أيامه في إحدى مدارس لندن، بصحبة والده الأمير وليام في غياب والدته الدوقة كيت بسبب متاعب الحمل.

واصطحب الأمير وليام ابنه جورج (4 سنوات) من قصر كينسنجتون إلى مدرسة توماس باترسي جنوب غربي لندن.

وتُظهر صور تناقلتها وسائل الإعلام العالمية ، جورج الذي بدا متوترا ممسكا بيد أبيه وهو يرتدي الزي المدرسي في حين استقبلتهما، هيلين هاسليم، مديرة المرحلة الابتدائية في المدرسة.

ولم تتمكن كيت والدة الأمير من مرافقته بسبب أعراض غثيان الصباح الشديدة المصاحبة للحمل، كما ألغت ارتباطات أخرى هذا الأسبوع بعد أن أعلن القصر، الاثنين، أنها تنتظر مولودا ثالثا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عشر نصائح لتحسين فرص الحمل

    هو وهي

  • دراسة مصرية: نساء الفراعنة عرفن نوع الجنين بهذه الطريقة

    هو وهي

  • ما هو برنامج "سرية الانجاب" الذي طبقته ألمانيا؟

    هو وهي

  • اختاري الحقيبة المدرسية وفقاً لوزن وإحتياجات طفلك بتلك الطريقة

    هو وهي

إعلان

ebca27e6da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"