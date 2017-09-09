«دعاء» تطلب الخلع من زوجها: «قص شعري أمام الجيران»

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تقدمت ربة منزل، مُقيمة بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بدعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالخُلع من زوجها؛ بسبب تعديه الدائم عليها بالضرب والسب بألفاظ خارجة.

وأشارت "دعاءإ"، 29 عامًا -في دعواها رقم 1947 لسنة 2017- إلى أن زوجها "إبراهيم.م"، عامل، اعتاد إهانتها أمام الجيران، وأنه قص شعر رأسها أمامهم.

أضافت الزوجة أنها تحملت الكثير من الضرب والإهانة؛ أملًا في تغير معاملة زوجها، لكنه "لم يراع العشرة والأطفال"، حيث إنه رُزق منها بطفلين، مؤكدة أنه بدد بعض المنقولات المنزلية.

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ولفتت الزوجة إلى أن محاولات الأهل والجيران للصلح بينهما باءت بالفشل، فقررت اللجوء إلى المحكمة.