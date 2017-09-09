ركود في سوق الأسماك بعد عيد الأضحى

التحرير

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شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا ملحوظا إلا أن حركة البيع والشراء في السوق سادتها حالة من الركود بسبب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

سجل البلطى بسوق العبور اليوم ما بين 22 و25 جنيها للكيلو، وقشر البياض سجل 27 و30 جنيها للكيلو، والبياض الأملس 30 جنيها للكيلو، والقراميط والشيلان 10 و17 جنيها للكيلو، والثعابين 20 و120 جنيها للكيلو حسب الحجم والنوع، والمكرونة الخليجى 27 و31 جنيها، والمكرونة السويسي 40 و50 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليمارى والسابيا 60 و90 جنيها للكيلو، والكابوريا 20 و30 جنيها للكيلو، والجمبرى 130 و160 جنيها للكيلو.

أسعار السمك بسوق التجزئة اليوم

سجل متوسط سعر البلطى بسوق التجزئة اليوم نحو 30 جنيها للكيلو، وقشر البياض نحو 32 جنيها للكيلو، والبياض الأملس 35 و40 جنيها للكيلو، والقراميط والشيلان سجلا نحو 20 جنيها للكيلو، والثعابين سجلت نحو 70 و150 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليمارى والسابيا سجلت نحو 80 و100 جنيه للكيلو، والجمبرى سجل نحو 140 و180 جنيها للكيلو.

شعبة الأسماك: السوق متجمدة بعد العيد

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محمد جمال، عضو شعبة السمك، أكد أن الأسعار مستقرة ولم تشهد ارتفاعات كبيرة إلا أن السوق شبه متجمدة بسبب عيد الأضحى المبارك وتسودها حالة من الركود في حركة البيع والشراء.

وأضاف جمال فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الطلب على السمك قل لدرجة أوشكت على العزوف والسوق قد تعاود الانتعاش الأسبوع المقبل، معتبرا أن هذا أمر طبيعى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

التجار: الأسماك لا تجد من يشتريها

أما على صعيد سوق التجزئة فقد أكد التجار أن معاناتهم أكبر وخسائرهم باتت لا تحتمل. سيد عبد الراضى أحد التجار، أكد أن خسائره هذا العام أكبر من جميع الأعوام السابقة، نظرا لارتفاع سعر الأسماك، لافتا إلى أن حالة الركود لا مثيل لها.

وأضاف عبد الراضى قائلا "سوق إيه وبيع إيه إحنا بيوتنا اتخربت" بينما قالت علية محمد، بائعة بأرض اللواء، إن لديها كميات كبيرة تلفت، مبدية أملها في عودة الحياة الى سوق السمك خلال الأسبوع المقبل. وأضافت علية لـ"التحرير" أنها تجلس بالأسماك ولا تجد من يشتريها، وهذا الأمر متكرر بشكل شبه يومى، معتبرة أن خسائرها هذا العام لا تعوض.