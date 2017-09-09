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القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بإحدى دول الخليج براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل بإحدى دول الخليج براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

11:23 ص السبت 09 سبتمبر 2017

القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد وحتي الخميس المقبل، قبول طلبات 510 راغب في العمل علي 9 مهن بـ 3 شركات للتجارة والمقاولات والمباني، والمرطبات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل تصل إلى 15 ألف جنيها مصريا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة للشركة الأولى، بحري ربع، ولحام بلته (3G)، السن 25 سنة فيما فوق، وخبرة 5 سنوات فأكثر، وعامل، السن 21 سنة فيما فوق، وخبرة سنتين فأكثر.

وأوضح "سعفان" أن الشركة الثانية، تطلب نجارين للأعمال الخاصة مؤهل متوسط أو بدون ولديه خبرة، في محطات الكهرباء والمترو ومحطات المياه والقناطر والسدود لا تقل عن 10 سنوات، والسن لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 40 سنة، وعامل بخبرة أو بدون، والسن لا يقل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

وقال الوزير، إن الشركة الثالثة تطلب موزع مبيعات 5 سنوات رخصة قيادة درجة ثالثة، والسن من 25 إلي 35 سنة، وعامل بيع لا يشترط الخبرة، والسن من 21 إلي 30 سنة.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفق بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشاريع المدني والكهرباء وخصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول

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