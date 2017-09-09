"تعليم المنيا": إضافة 707 فصول جديدة مع بدء العام الدراسي

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، دخول 44 مدرسة الخدمة بداية العام الدراسي الجديد، تضم 707 فصول، بداية من يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأعلن عبدالحميد، وصول حوالي 80% من الكتب الدراسية حتى الآن على أن يتم استكمال باقي الكتب في الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس أوشكت على الانتهاء.