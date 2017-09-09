"تعليم المنيا": إضافة 707 فصول جديدة مع بدء العام الدراسي
"تعليم المنيا": إضافة 707 فصول جديدة مع بدء العام الدراسي
11:21 ص السبت 09 سبتمبر 2017
الكتب الدراسية
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلن رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، دخول 44 مدرسة الخدمة بداية العام الدراسي الجديد، تضم 707 فصول، بداية من يوم 23 سبتمبر الجاري.
وأعلن عبدالحميد، وصول حوالي 80% من الكتب الدراسية حتى الآن على أن يتم استكمال باقي الكتب في الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس أوشكت على الانتهاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"س & ج".. كل ما تحتاج معرفته عن "الجديد" في العام الدراسى المقبل
-
الجيزة تستقبل العام الدراسي بـإدخال 19 مدرسة جديدة الخدمة
-
قبل إعلانه رسميا.. مسئول بـ"التعليم" يكشف لمصراوي موعد التقديم للمدارس
-
السبت.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة
إعلان
إعلان