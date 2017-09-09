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توافد أعضاء نقابة المهن التعليمية للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة لرفع الحراسة

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مصراوي Masrawy

توافد أعضاء نقابة المهن التعليمية للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة لرفع الحراسة

11:10 ص السبت 09 سبتمبر 2017

توافد أعضاء نقابة المهن التعليمية للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة لرفع الحراسة

نقابة المهن التعليمية

كتب - عبد الله قدري:

بدأ أعضاء نقابة المهن التعليمية في التوافد على مقر النقابة بوسط القاهرة، صباح السبت، للتسجيل في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنقابة.

ويطالب المعلمون برفع الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء انتخابات عامة على مجلس النقابة، بعد صدور حكم قضائي في مارس الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 شهور.

وانتشرت لافتات المعلمين التي تطالب برفع الحراسة القضائية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وسط حضور كبير من النقابات الفرعية بكفر الدوار وملوي ودسوق، وقنا واسكندرية والمحلة والمنوفية.​

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