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أمين عام الجامعة العربية يبحث في بغداد التطورات العراقية واستفتاء كردستان

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مصراوي Masrawy

أمين عام الجامعة العربية يبحث في بغداد التطورات العراقية واستفتاء كردستان

11:27 ص السبت 09 سبتمبر 2017

أمين عام الجامعة العربية يبحث في بغداد التطورات العراقية واستفتاء كردستان

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة ( د ب أ)

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت على رأس وفد إلى بغداد في زيارة للعراق تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات الإقليمية، ومسألة استفتاء انفصال اقليم كردستان .

وقالت مصادر مطلعة إن أبو الغيط سيلتقي في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ثم يتوجه إلى أربيل للقاء مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث تتناول المباحثات بينهما مناقشة الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 من الشهر الحالي، والسعي إلى تأجيله خلال الفترة الحالية، دعما لسلامة ووحدة واستقرار الأراضي العراقية .

وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي بشكل رسمي الحملة الدعائية لاستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.

ومن المقرر أن تستمر الحملة 18 يوما حتى 22 من أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما يجري التصويت في 25 من الشهر الجاري.

كانت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم أعلنت أن قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى.

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