ضبط 1342 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي، والدائري والطرق العامة، بالمدن لتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين، أسفرت عن ضبط 1342 مخالفة مرورية متنوعة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية مكبرة على الطريق الزراعي والدائري، وبعض الطرق العامة بين المدن، وأسفرت عن ضبط 1342 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، والسير بدون لوحات معدنية، وبدون تراخيص، وقيادة صغار السن بالمخالفة للقانون.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.