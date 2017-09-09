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تخصيص حارة بمنفذ الرسوة الجمركي لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

تخصيص حارة بمنفذ الرسوة الجمركي لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

11:14 ص السبت 09 سبتمبر 2017

تخصيص حارة بمنفذ الرسوة الجمركي لسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال جمال نصار المدير العام للمنافذ الجمركية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه بناء على توجيهات المحافظ اللواء عادل الغضبان للتيسير على سكان الحي الإماراتي، تم تخصيص الحارة الأولى التالية لحارة العسكريين لسكان الحي وسياراتهم، دون التفتيش الذاتي للسكان ومستلزماتهم.

وأشار "نصار"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يتم استخراج تصاريح أو بطاقات خاصة بالسكان يقدمونها عند وصولهم للمنفذ لتيسير خروجهم، على أن يتم نقل العفش من خلال كوبري الشاحنات.

وقال مدير المنافذ إنه صدرت التعليمات المكتوبة من إدارة شرطة الموانئ والجمارك لجميع العاملين في المنافذ للتيسير على السكان دون التعرض لهم وحل كافة المشاكل التي قد تواجههم في المنفذ.

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