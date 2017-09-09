وزير التعليم يعلق على اتهامه بوصف المعلمين بالحرامية: "ماشتمك إلا اللي بلغك"

كتبت - ياسمين محمد:

استوقفت إحدى المعلمات، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد انتهاء كلمته بمؤتمر "معلم" الذي تنظمه مؤسسة "علمني"، مشيرة إلى أن ما نشر على لسانه بشأن وصف نصف المعلمين بالحرامية والنصف الآخر حرامية غير كفء، أثار في داخلها غصة رغم تأييدها لبرنامجه في التطوير.

وعلق الوزير على كلمتها قائلا: "فيه مثل مصري بيقول ماشتمك إلا اللي بلغك، أنا أخر مرة هعلق على الموضوع ده، مش هدخل سجال مع إحدى الصحف أو أحد الصحفيين، أنا اهو قدامكم، وأنا اللي بقول إن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، وبعد كدا هتكلم معاكم بشكل مباشر دون وسيط، مش هعمل حوارات صحفية".

وضجت القاعة بالتصفيق للوزير ليقول أحد المعلمين: "معلمي مصر وراك حتى تحقيق حلمك في تطوير التعليم".​