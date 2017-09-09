الجيش السوري يستعيد حقلا نفطيا وقرى في دير الزور وحمص

دمشق (د ب ا)

أعلن مصدر عسكري سوري السيطرة على حقل نفطي وعدة مناطق في محيط ريف دير الزور شرقي سورية ، وخمس قرى بمحيط ريف حمص الشرقي وسط البلاد .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن المصدر العسكري قوله إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على خمس قرى بريف حمص الشرقي، وهى أم صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بعد عمليات مكثفة ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي وتجمعاته.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن "مقتل العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم" مبيناً أن وحدات من الجيش تتابع “مطاردة فلول الإرهابيين في المنطقة”.

وفقا لسانا، واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها بنجاح على محور السخنة/دير الزور وأحكمت سيطرتها على حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به وتتابع تقدمها باتجاه دير الزور بعد أن كبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

يأتي ذلك بعد تمكن القوات السورية الاسبوع الماضي من كسر حصار داعش على مدار ثلاث سنوات لمدينة دير الزور