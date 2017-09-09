إقبال على معرض "الداخلية" للأدوات المدرسية في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

شهد معرض المستلزمات المدرسية، الذي تنظمه مديرية أمن المنيا بالتعاون مع الغرفة التجارية، ضمن مبادرة وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء، إقبالا كبيرا من أولياء الأمور وطلبة الجامعات، وذلك عقب افتتاحه بيوم واحد.

وكان عصام البديوي، محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، افتتحا المعرض، يرافقهما اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، وممثلو الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ويقام المعرض باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

وأكد المحافظ، أن المعرض يأتي استعدادا للعام الدراسى الجديد، فى إطار حرص الدولة على محاربة الغلاء والتخفيف على المواطنين، مشيراً إلى أن المعرض يضم جميع احتياجات الطلبة بأسعار

مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأعرب عن أمنياته أن يقام المعرض

العام المقبل في جميع مراكز المحافظة.

من جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن تنظيم المعرض جاء بمبادرة من المحافظة، حيث أبدت المحافظة استعدادها لتسخير الإمكانيات لإنجاح المعرض ورفع العبء عن كاهل

المواطن مع دخول العام الدراسي الجديد

وأوضح يوسف أن المحافظة وفرت الأرض المقام عليها المعرض دون مقابل إلى جانب توفير الخيمة المقامة داخل أرض المعرض الخاصة بالعارضين، ما أتاح الفرصة لعرض الأدوات المدرسية مع تخفيضات كبيرة ملائمة لظروف المواطنين.