أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إقبال على معرض "الداخلية" للأدوات المدرسية في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إقبال على معرض "الداخلية" للأدوات المدرسية في المنيا

11:04 ص السبت 09 سبتمبر 2017

  • عرض 7 صورة

    264596bcc2.jpg

  • عرض 7 صورة

    ec56b74083.jpg

  • عرض 7 صورة

    08822c5abc.jpg

  • عرض 7 صورة

    1a87ccd474.jpg

  • عرض 7 صورة

    c090af343c.jpg

  • عرض 7 صورة

    8423e46d79.jpg

  • عرض 7 صورة

    957bf70437.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"شعبان" صائد الزينة البحرية: للمهنة أصولها.. و"التخصص مطلوب"

المنيا ــ ريمون الراوي:

شهد معرض المستلزمات المدرسية، الذي تنظمه مديرية أمن المنيا بالتعاون مع الغرفة التجارية، ضمن مبادرة وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء، إقبالا كبيرا من أولياء الأمور وطلبة الجامعات، وذلك عقب افتتاحه بيوم واحد.

وكان عصام البديوي، محافظ المنيا، واللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، افتتحا المعرض، يرافقهما اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، وممثلو الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث ويقام المعرض باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

وأكد المحافظ، أن المعرض يأتي استعدادا للعام الدراسى الجديد، فى إطار حرص الدولة على محاربة الغلاء والتخفيف على المواطنين، مشيراً إلى أن المعرض يضم جميع احتياجات الطلبة بأسعار

مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأعرب عن أمنياته أن يقام المعرض

العام المقبل في جميع مراكز المحافظة.

من جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن تنظيم المعرض جاء بمبادرة من المحافظة، حيث أبدت المحافظة استعدادها لتسخير الإمكانيات لإنجاح المعرض ورفع العبء عن كاهل

المواطن مع دخول العام الدراسي الجديد

وأوضح يوسف أن المحافظة وفرت الأرض المقام عليها المعرض دون مقابل إلى جانب توفير الخيمة المقامة داخل أرض المعرض الخاصة بالعارضين، ما أتاح الفرصة لعرض مع تخفيضات كبيرة ملائمة لظروف المواطنين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "أمن المنيا" ينظم معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

    أخبار

  • بالصور.. تكريم ضباط وأفراد شرطة لتميزهم في المنيا

    أخبار

  • مصرع شاب وإصابة شقيقه في اصطدام سيارة بـ"توك توك" بالمنيا

    أخبار

  • ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنيا

    أخبار

إعلان

11cfff6397.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم