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مصرع شاب بعيار ناري في حفل زفاف بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب بعيار ناري في حفل زفاف بكفر الشيخ

10:59 ص السبت 09 سبتمبر 2017

مصرع شاب بعيار ناري في حفل زفاف بكفر الشيخ

المتوفى عصام حمدين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب مصرعه، عقب إصابته بطلق ناري في الرقبة، أطلقه أحد المحتفلين في زفاف، بمنطقة سوق السمك بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بوصول إشارة من الدكتور محمد هلال رميح، المدير الإداري بمستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول المدعو "عصام س. م. ح"، 25 عامًا، سمكري سيارات، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري في الرقبة، ما أدى إلى تهتك في شرايين الرقبة.

وانتقل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، برفقة الرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونوه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد قطاطو، وعماد مطاوع، وبسؤال المرافقين لجثة الشاب المتوفى، أفادوا بأن رصاصة طائشة أصابته خلال مشاركته في عرس شعبي، بمنطقة سوق السمك.

وتبين من تحقيقات الشرطة، أن الشاب المتوفى، كان ضمن المدعوين في العرس الشعبي ويقيم بمدينة سيدي سالم، وتلقى عيار ناري عن طريق الخطأ، من سلاح فرد خرطوش، إثر إطلاق المدعو "صبري. ا. ع"، 28 عامًا، بائع فاكهة للأعيرة النارية، من سلاحه الناري، ابتهاجًا بالعرس الشعبي.

وألقي القبض على المتهم، وأقتيد إلى مركز شرطة سيدي سالم، كما جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن بندقية خرطوش "تركي"، عيار 13 مللي، وطلقة واحدة فارغة من ذات العيار، وبمواجهته بما أقره شهود العيان، اعترف بارتكابه الواقعة، عن طريق الخطأ.

وحرر المحضر رقم 9501 لسنة 2017، إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة.

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