الأرصاد: الطقس مستقر.. و10 أيام تفصلنا عن «الخريف» (فيديو)

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قال محمود فاروق، وكيل مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد: إن "طقس اليوم السبت، مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة"، موضحًا أن الخريف يفصلنا عنه 10 أيام فقط.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "التليفزيون المصري" أن هناك حالة استقرار في الطقس، ودرجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وحذّر وكيل مركز التحاليل الجوية، من قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وسجلت درجات الحرارة، اليوم السبت، في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية 29-24، ومطروح 28-22، والغردقة 37 -25، وشرم الشيخ 37-27، والإسماعيلية 34- 20، وبورسعيد 30-25، والسويس 34-22.



