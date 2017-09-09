أرسنال يستقبل بورنموث لتصحيح المسار في الدوري الإنجليزي

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يستقبل أرسنال الـ16 برصيد 3 نقاط نظيره بورنموث الـ18 دون رصيد من النقاط على ملعب الإمارات في تمام الساعة 16:00 وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال الفوز في 4 مباريات من آخر 5 مواجهات جمعته ببورنموث، حيث تعادل فقط في مباراة واحدة في شهر يناير الماضي بنتيجة 3 - 3.

وإذا خسر أرسنال مباراة اليوم، فسيخسر بالتالي 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ شهر يناير من عام 2012، ومع ذلك حقق المدفعجية الفوز في جميع مبارياتهم الست الأخيرة على ملعب الإمارات مسجلين 15 هدفًا.

وتمكن أرسنال من الفوز بآخر 23 مباراة على ملعبه أمام الفرق المهددة بالهبوط، وفي هذا العام بلغ معدل دخول الأهداف في شباك أرسنال 1,43 هدف في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل للمدفعية منذ عام 1965.

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وإذا خسر أرسنال مباراة اليوم، فسيمتلك في رصيده أقل عدد من النقاط طوال تاريخه بعد أول 4 مباريات في الدوري، وسيمثل التعادل أيضًا أسوأ انطلاقة للفريق في الدوري منذ موسم 2011 - 2012.

وإذا خسر بورنموث مباراة اليوم، فسيخسر الفريق بالتالي أول 4 مباريات له في الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

ولم يتمكن بورنموث من تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات، خاضها أمام فرق لندن، حيث خسر 5 مباريات منها.

وفشل مهاجم بورنموث جيرمين ديفو في تسجيل أي هدف في آخر 10 مباريات خاضها أمام أرسنال سواء في الدوري أو في الكأس، ويعود آخر هدف سجله في شباك أرسنال على ملعب الأخير إلى خسارة وست هام بنتيجة 3 - 1 على ملعب هايبوري في شهر يناير من عام 2003.