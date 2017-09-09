مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة تحقيق العلامة الكاملة أمام ستوك «رمضان»

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يرحل مانشستر يونايتد المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط لمواجهة ستوك سيتي الـ11 برصيد 4 نقاط، الذي يوجد في صفوفه نجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني الحالي رمضان صبحي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 18:30.

ولم يفز مانشستر يونايتد سوى بثلاثة لقاءات فقط في آخر 8 مواجهات جمعته بستوك سيتي في الدوري، وذلك بعدما فاز الشياطين الحمر بـ9 مواجهات من أول 10 مباريات أمام ستوك.

ومع ذلك لم يحقق ستوك سيتي سوى فوزين فقط في 20 مباراة خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، حيث خسر البوتيرز 14 مباراة منها.

وخسر ستوك سيتي في الجولة الرابعة 12 مرة سابقة في الدوري، وإذا انتهت مباراة اليوم بالتعادل، فسيكون التعادل الثالث على التوالي بينهما في الدوري، وهو ما يحدث حينها للمرة الأولى منذ عام 1970.

ولم يحقق ستوك سيتي سوى 3 انتصارات فقط في آخر 14 مباراة خاضها الفريق في الدوري، وإذا حقق ستوك سيتي الفوز اليوم، فسيفوز حينها بأول مباراتين على ملعبه في الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه.

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ويعد مارك هيوز، المدرب الوحيد الذي تمكن من الفوز في أكثر من مباراتين على ملعبه أمام جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن ستوك سيتي الموسم الماضي من الفوز في أي مباراة أمام الفرق التي أنهت في المراكز الستة الأولى، ومع ذلك حقق الفريق هذا الموسم الفوز على أرسنال في الجولة الثانية.

وبحلول اليوم، قضى مانشستر يونايتد 27 يومًا في صدارة الدوري، بأكثر من 11 يومًا من المواسم الأربعة الماضية مجتمعة.

ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد هذا الموسم الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، ونجح مورينيو في الفوز بالدوري الإنجليزي في المرات الثلاث السابقة التي بدأ فيها الدوري بالفوز بأول 4 مباريات، وذلك مع تشيلسي أعوام 2005 و2006 و2015.

ويمتلك اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان في رصيده 5 أهداف، صنعها في أول 3 مباريات، بينما سجل روميلو لوكاكو 16 هدفًا حتى الآن في آخر 18 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.