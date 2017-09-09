حامل اللقب يخشى مفاجآت ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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يرحل تشيلسي السادس برصيد 6 نقاط لمواجهة ليستر سيتي الـ15 برصيد 3 نقاط على ملعب كينج باور في تمام الساعة 16:00 ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليستر سيتي 11 مباراة من آخر 13 مواجهة جمعته بتشيلسي في جميع المسابقات، حيث حقق الثعالب الاستثناء في موسم 2015 - 2016، الذي توجوا فيه بلقب الدوري، وذلك من خلال الفوز والتعادل مع البلوز.

وتمكن تشيلسي من الفوز بخمس مباريات من آخر 6 ملعب ليستر سيتي، وسجل البلوز 3 أهداف على الأقل في كل مباراة منها.

ونجح تشيلسي في الفوز على ليستر سيتي الموسم الماضي ذهابًا وإيايًا بنفس النتيجة 3 - 0، إلى جانب الفوز على الثعالب 4 - 2 في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي حال خسر ليستر سيتي مباراة اليوم، فسيخسر الثعالب 3 مباريات من أول 4 مباريات في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1994 - 1995، الذي هبط ليستر سيتي إلى الدرجة الأولى في نهايته.

كما يبحث ليستر سيتي عن الفوز أيضًا كي يتمكن الفريق من تحقيق الفوز في أول مباراتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1996.

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وجمع ليستر سيتي 19 نقطة من أصل 24 نقطة ممكنة على ملعبهم تحت قيادة مدربهم كريج شكسبير، ولا يملك أي فريق سجل أفضل على ملعبه خلال تلك الفترة سوى ليفربول الذي جمع 20 نقطة.

وسيعول ليستر سيتي على خدمات مهاجمه جيمي فاردي الذي سجل 10 أهداف في 16 مباراة خاضها في الدوري تحت قيادة شكسبير.

وعلى الجانب الأخر لم يتمكن تشيلسي من الفوز في أي مباراة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر في المواسم الأربعة الماضية، حيث تعادل البلوز في 4 مباريات، وخسروا 3 مواجهات.

ومع ذلك تمكن تشيلسي من الفوز في 6 مباريات من آخر 7 مواجهات خاضوها خارج ملعبهم في الدوري، وأتت الخسارة الوحيدة أمام مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في شهر أبريل الماضي.

وسيعول تشيلسي على خدمات اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس، الذي سجل 3 أهداف، وصنع مثلها في آخر 4 مباريات خاضها كأساسي أمام ليستر سيتي في جميع المسابقات.