ريال مدريد يستقبل ليفانتي في مئوية كروس وبرشلونة يواجه «الابن العاق»

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تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك من خلال ظهور القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وستكون المباراة الأولى على ملعب سانتياجو بيرنابيو، عندما يستقبل حامل اللقب ريال مدريد نظيره ليفانتي في تمام الساعة 13:00.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بينما يحتل ليفانتي المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، لكن بأفضلية الأهداف لصالح الريال.

ويأمل ريال مدريد الذي سيدخل مباراة اليوم منقوصًا من خدمات كل من لوكا مودريتش وكيلور نافاس الذي فضل زيدان إراحتهما بعد المباريات الدولية الأخيرة، إلى جانب رافائيل فاران بسبب الإصابة، في تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه أمام فالنسيا.

ويمتلك ريال مدريد خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات التي تعقب فترة التوقف الدولية، حيث نجح زيدان في الفوز بجميع مبارياته الخمس التالية للتوقفات الدولية، وكانت أولى تلك الانتصارات على حساب برشلونة في ملعب الكامب نو بالذات بنتيجة 2 - 1 العام الماضي.

وفي الموسم الماضي تغلب الريال عقب التوقف الدولي على كل أوساسونا 5 - 2، وعلى ريال بيتيس 6 - 1، وعلى أتلتيكو مدريد 3 - 0، وعلى ألافيس بنفس النتيجة.

وسيحتفل متوسط الميدان الألماني توني كروس اليوم بخوضه المباراة رقم 100 له بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني، ليصبح رابع لاعب ألماني يحقق هذا الإنجاز بعد أولي ستيليكي ومسعود أوزيل وسامي خضيرة.

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وفي مبارياته الـ99 السابقة، فاز كروس مع الريال في 73 مباراة، وتعادل في 14 مواجهة، وخسر 12 لقاءً، وسجل 7 أهداف.

وفي إطار نفس الجولة يستقبل برشلونة الثاني في الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط نظيره إسبانيول الـ14 برصيد نقطة وحيدة، والملقب بالابن العاق في ديربي كتالونيا.

ونجح برشلونة في لقاءي الموسم الماضي في الفوز على الكامب نو بنتيجة 4 -1، والفوز خارج ملعبه أيضًا، لكن بثلاثية نظيفة.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المباراة قال إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إن أفضل شيء حدث هو انتهاء الميركاتو، حيث يركز حاليًا على المنافسة بقوة بفضل امتلاكه مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين يعتبرهم الأفضل في العالم.

ويمتلك فالفيردي خبرة كبيرة في الديربي، فأثناء لعبه بقميص إسبانيول في ثمانينيات القرن الماضي خاض 4 مباريات أمام برشلونة، حقق خلالها الفوز في مباراة، والتعادل في 3 مواجهات أخرى.

وعندما تولى تدريب إسبانيول من عام 2006 وحتى 2008، حقق في الموسم الأول الفوز على ملعبه 3 - 1، وتعادل في الكامب نو، وتعادل في لقاءي الموسم التالي.