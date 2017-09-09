ملعب الاتحاد يحتضن قمة «البريميرليج» بين ليفربول ومانشستر سيتي

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تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم من خلال مباريات الجولة الرابعة، التي ستشهد استضافة مانشستر سيتي نظيره ليفربول على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 13:30 في قمة مباريات الجولة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يوجد ليفربول في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف.

ويغيب عن لقاء اليوم قائد مانشستر سيتي فينسينت كومباني بسبب الإصابة، ورحيم سترلينج بسبب الإيقاف، كما يغيب عن ليفربول اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو وناثنيل كلاين وآدم لالانا، بينما يعود للمشاركة مع السيتي كيلي والكر بعد انتهاء إيقافه، كما يمتلك يورجين كلوب فرصة إشراك تشامبرلين للمرة الأولى مع الريدز بعد انضمامه في الميركاتو الأخير من صفوف أرسنال مقابل 35 مليون إسترليني.

ولم يخسر ليفربول في أي من المباريات الأربع السابقة التي واجه فيها مانشستر سيتي تحت قيادة يورجين كلوب، حيث حقق الريدز 3 انتصارات وتعادلا وحيدًا.

وبشكل عام لم يفز مانشستر سيتي على ليفربول سوى مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات، حيث تعادل في مباراة، وخسر 5 مواجهات أخرى، وأتى ذلك الانتصار الوحيد بنتيجة 3 - 1 على ملعب الاتحاد في شهر أغسطس من عام 2014.

ولم يخسر مانشستر سيتي على ملعبه أمام ليفربول في الدوري سوى مرة واحدة في آخر 8 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات، والتعادل في 3 لقاءات.

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وبدوره تمكّن ليفربول من التسجيل في شباك مانشستر سيتي في 13 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

ونجح مانشستر سيتي في تفادي الخسارة في آخر 11 لقاءً في الدوري، وهي أفضل سلسلة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ومن جانبه تمكن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من هز شباك ليفربول في جميع المباريات الخمس، التي واجه فيها الريدز على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي.

وفي حال سجل أجويرو في مباراة اليوم فسيصبح أفضل هداف غير أوروبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث سيتخطى ديوت يورك الذي يملك في رصيده 123 هدفًا.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة في آخر 22 مباراة جمعته بالفرق التي أنهت في المراكز السبعة الأولى في الموسم الذي يسبق تلك المواجهة حيث حقق الريدز الفوز في 12 مباراة والتعادل في 9 مواجهات.

وبإمكان ساديو ماني أن يصبح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يتمكن من التسجيل في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي وذلك في حال هز شباك السيتي في مباراة اليوم.