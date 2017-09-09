ضبط فرد خرطوش وكمية من الحشيش بحوزة عاطلين في الخصوص

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ألقت قوات الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المخدرات بمنطقة الخصوص.

تحريات المقدم محمد عبد الله، رئيس مباحث الخصوص، كشفت أن المتهمين "سعيد م."، 22 سنة، وشهرته "شبورة"، سبق اتهامه في 3 قضايا، و"محمود م."ن 27 سنة، يمارسان أعمال البلطجة والإتجار في المواد المخدرة.

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وعُثر بحوزة المتهمين على فرد خرطوش، وطلقتين من ذات العيار، وكمية من الحشيش، ومبلغ مالي، وحُرر محضر أحاله اللواء محمد توفيق حمزاوي، مدير أمن القليوبية، إلى النيابة العامة للتحقيق.