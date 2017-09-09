أنعام سالوسة.. حكاية ممثلة علّمت «السندريلا» وابتعدت عن الأضواء

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هي فنانة خارج التصنيف، لا يمكن حصرها في أدوار الطيبة أو الشر أو الكوميديا أو التراجيديا، بل هي كـ"الصلصال" يمكن تشكيله على الوجه الذي يقتضيه السيناريو الدرامي، وفي ذلك كل الموهبة، إذ نجحت الفنانة القديرة في التلون الدرامي على مدار تاريخها الفني الطويل، واستطاعت أن تترك بصمة واضحة لدى جمهور الكبار والصغار معا، رغم أنها لا تظهر في أي وسيلة إعلامية، مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة، إنما تركز فقط في عملها الذي كان همزة الوصل بينها وبين جمهورها.

"أنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة"، أو كما عرفها الجمهور باسمها الفني "أنعام سالوسة"، ولدت في مدينة دمياط يوم 9 سبتمبر 1939، أي أنها تبلغ من العمر 78 عامًا، أثرت خلالها المسرح والسينما والتليفزيون بأروع الأعمال الفنية، ونجحت في كل مرحلة من مراحل حياتها أن تضع بصمة لدى كل جيل على حدة، وصولًا إلى جيل الألفينيات، الذي حلت فيه "سالوسة" بمعظم أفلام نجومه، سواء في أدوار الكوميديا -وهي الأكثر- أو في أدوارالتراجيديا.

بدأت "أنعام" حياتها الفنية على المسرح الجامعي بكلية الآداب في جامعة عين شمس، حيث حصلت على شهادة الليسانس، لتلحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والذي أصقل موهبتها، لتشرف بعد ذلك على تدريب "سندريلا الشاشة" سعاد حسني في فن الإلقاء، وذلك قبل معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "حسن ونعيمة"، ويدلل ذلك على مدى تمكّن أنعام سالوسة من فنها الذي أجادت تقديمه للجمهور على كل لون.

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على مستوى الدراما التليفزيونية شاركت "سالوسة" بعدد ضخم من المسلسلات أشهرها: "ليالي الحلمية 5، حكايات هو وهي، الحقيقة والسراب، عائلة الحاج متولي، مشوار امراة، أحلام عادية، حدائق الشيطان، امرأة من الصعيد الجواني، سوق الخضار، عدى النهار، مجنون ليلى، العمدة هانم، مش ألف ليلة وليلة"، أما على مستوى الأفلام السينمائي ستجد: "موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عايز حقي، محامي خلع، صعيدي رايح جاي، أبو علي، فيلم ثقافي، 30 فبراير، عسل أسود، الحرب العالمية الثالثة"، وغيره الكثير من الأفلام.

تزوجت الفنانة القديرة من المخرج المسرحي المصري "سمير العصفوري" صاحب مسرحية "العيال كبرت"، ومنه أنجبت ابنتها الوحيدة "تغريد"، وتعمل كاتبة ومخرجة وممثلة أيضًا، كما أنها قامت بالأداء الصوتي لشخصية "طماطم" في مسلسل العرائس الشهير "بوجي وطمطم".



