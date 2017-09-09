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رئيس هيئة الفحص والتحقيق: إتمام التصالح مع ورثة الشاذلي والتنازل عن مطعم وقطعة أرض

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الفحص والتحقيق: إتمام التصالح مع ورثة الشاذلي والتنازل عن مطعم وقطعة أرض

10:43 ص السبت 09 سبتمبر 2017

رئيس هيئة الفحص والتحقيق: إتمام التصالح مع ورثة الشاذلي والتنازل عن مطعم وقطعة أرض

أرشيفية

كتب - عمرو علي:

قال المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إنه تسلم طلب تصالح من ورثة كمال الشاذلي، لسداد المستحقات عليهم لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضد الورثة في قضية استغلال نفوذ والدهم والحصول على كسب غير مشروع منذ عدة أشهر، مضيفًا أنه تم التصالح معهم بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه.

وأوضح أيوب، خلال تصريح خاص لـ ''مصراوي'' اليوم السبت، إن أسرة كمال الشاذلي تنازلت عن مطعم الكاديمو، بالإضافة إلى التنازل عن قطعة أرض لصالح الدولة؛ والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون بجانب قطعة أرض أخرى واقعة بأراضي طرح النهر والمقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، بخلاف مبلغ الـ 32 مليون جنيه.

كان المستشار طه عبد العليم، نائب رئيس محكمة النقض، قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق لجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، قد قرر إخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، نجل الوزير الراحل كمال الشاذلي عضو مجلس النواب الأسبق، والقيادي بالحزب الوطني، وذلك بعد سداده 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، بعدما تم سداد المبلغ بتحويله من حسابات ورثة كمال الشاذلي المتحفظ عليها.

تأتي موافقة جهاز الكسب على طلب التصالح؛ إعمالًا لنص المادة 18 مُكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي تُجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع

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مصراوي Masrawy

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