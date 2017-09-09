تموين المنيا": سلمنا 70 ألف بطاقة تموينية على مدار 10 أيام

المنيا - ريمون الراوي:

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت 5 آلاف بطاقة تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة، سلمت بالفعل لمواطنين من خلال المكاتب التموينية التابعة لمديرية التموين بالمنيا.

وأشار إلى أن وزارة التموين لا تتأخر في متابعة إعادة طباعة البطاقات التموينية التي فقدت أو اتلفت والتي تقوم عليها وزارة الإنتاج الحربي بتنقيتها وحصر المتوفين منها، والمسافرين للخارج لأكثر من 6 أشهر، وتحديث بيانات جميع البطاقات التموينية حتى يتم طباعتها بصورة صحيحة، وحتى لا يحدث أية معوقات أمام أصحاب البطاقات عند استلامها.

وأضاف أن المواطنين الذين لم تصل بطاقاتهم حتى الآن تقوم مديرية التموين بصرف الخبز لهم لحين تسليمهم بطاقاتهم الذكية، وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين تتابع أولاً بأول رفع أي معوقات أمام أصحاب البطاقات، مؤكدًا أن البطاقات المتأخرة ستصل خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه، وسيتم تسليمها على الفور كما حدث في تسليم عدد الـ70 ألف بطاقة التي وصلت منذ 3 أشهر وتم تسليمها للمواطنين فورًا دون أي معوقات.

وأوضح أن محافظة المنيا، تقوم بصرف جميع المقررات التموينية كاملة للمواطنين الذين يحملون البطاقات الذكية، وأن المحافظة من المحافظات الرائدة في تشغيل 1000 مخبز مستجد، بنسبة 50% من المخابز الكائنة بالمحافظة، وأن المحافظة حققت نجاحًا في موسم استلام القمح بعدد 331433 طن قمح بجميع الشون الكائنة بالمحافظة، بالإضافة إلى 10 آلاف طن تقاوي لمديرية الزراعة، ليصبح إجمالي ما تم توريده 341433 طن قمح هذا العام.