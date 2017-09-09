إحالة وكيل "تعليم كفر الشيخ" للمحاكمة التأديبية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمرت النيابة الإدارية، فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، بمحافظة الشرقية، بإحالة "صلاح الدين عبدالله عثمان"، 59 عامًا، ويقيم بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، ويعمل بوظيفة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ حاليًا، للمحاكمة التأديبية، لمخالفته الإهمال، إبان توليه عمله السابق، في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك وفق تقرير اتهام النيابة الإدارية، في القضية رقم 883 لسنة 2016 ثالث الزقازيق، حصر دعاوى رقم 25 لسنة 2017 الزقازيق، بأن وكيل تعليم بكفر الشيخ الحالي، عندما كان يتولى منصبه القديم بتعليم الشرقية سابقًا، ومعه "السيد محمد السيد أبو الخير"، مدير عام إدارة شئون الطلبة والامتحانات بنفس المديرية، لم يؤديا، العمل المنوط بهما بدقة، خلال المدة من 25 يونيو عام 2015 إلى 20 أغسطس 2016.

وتبين من تقرير الاتهام الموضح، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أهمل في الإشراف على الأعمال المخالفة التي ارتكبها مدير عام إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، عندما كان يتولى سابقًا منصبه القديم بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، كمدير عام الشئون التنفيذية بتلك المديرية، قبل توليه منصبه الحالي في كفر الشيخ.

وتضمنت الأعمال المخالفة التي ارتكبها "السيد محمد السيد أبو الخير"، مدير عام إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تراخيه في إعداد جدول امتحانت الدور الثاني للصفين الثالث والرابع الابتدائي، للعام الدراسي 2014 - 2015، كما تراخى في إرسال الجدول إلى إدارة العاشر من رمضان التعليمية.