قص شعرها أمام الجيران.. سيدة تطلب الخلع من زوجها: "العيشة بينا مستحيلة"

الشرقية – فاطمة الديب

رفعت "دعاء.إ.أ" ربة منزل، مُقيمة بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، دعوى أمام محكمة الأسرة بالحسينية، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها؛ لتعديه الدائم عليها بالضرب والسب، ووصل الأمر به إلى قص شعرها أمام الجيران، والتعدي عليها بالضرب المبرح، واستحالة الحياة بينهما.

وقالت الزوجة، فى الدعوى التي حملت رقم 1947 لسنة 2017، إن زوجها "إبراهيم. م. م" دائم التعدي عليها، وأنها أعطته فرص كثيرة حتى يتغير، إلا أنه لم يراعي حتى أن بينهما طفلين، وقص شعرها أمام الجيران، حتى تيقنت من استحالة حدوث أي تغيير.

وأوضحت الدعوى، أن الزوج تغير بعد فترة قصيرة من بداية الزواج؛ حيث أساء معاشرة زوجته دون مبرر، وبدأ يُبدد المنقولات الزوجية، فضلًا عن أن جميع محاولات الصلح بينهما باءت بالفشل.