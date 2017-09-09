3 بعثات أجنبية تبدأ أعمالها للبحث والدراسة عن الآثار في الفيوم

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بدأت ثلاث بعثات أجنبية، اليوم السبت، أعمالها في البحث والدراسة في مناطق الآثار بالفيوم خلال سبتمبر الحالي .

وقال سيد الشورة، مدير عام الآثار في الفيوم: إن "البعثة الفرنسية الإيطالية تبدأ اليوم السبت أعمالها للعام الـ30 على التوالي في منطقة أم البريجات في مركز إطسا، ويرأسها العالم الأثري كلاوديو جالاتسي، ويرافقها مُفتشي الآثار محمد رجائي عبد الحكيم، وطارق موسى صابر، وتستمر أعمالها في المنطقة لمدة شهرين".

واستأنفت البعثة الألمانية برئاسة كورنيلا رومر، أعمالها للموسم الخامس في منطقة "وطفة" بمركز يوسف الصديق، وتستمر أعمالها لمدة شهر ويرافقها رشا رمضان نظير مفتشة الأثار .

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كانت البعثة الأمريكية الهولندية برئاسة إملي واتس، قد أنهت أعمالها الأسبوع الماضي في دراسة عدد من الآثار في مخزن كوم أوشيم ورافقها أحمد حسن مصطفى مفتش الآثار.

وأضاف أن بعثة مصرية برئاسة الدكتور باسم جهاد، ومفتش الآثار أشرف صبحي رزق الله تقوم بأعمال البحث والدراسة في منطقة جرزا بمركز طامية.

ومن المعروف أن 9 بعثات أثرية أجنبية تعمل في مناطق الآثار المختلفة بمحافظة الفيوم على مدار الموسم .