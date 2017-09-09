أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شقيق متوفي في صحراء ليبيا: «أخويا مختفي منذ 70 يومًا»

Google+ Print
شقيق متوفي في صحراء ليبيا: «أخويا مختفي منذ 70 يومًا» شقيق متوفي في صحراء ليبيا: «أخويا مختفي منذ 70 يومًا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقي المواطن حسن علي أحمد أحمد عامل زراعي من محافظة الإسماعيلية مصرعه أثناء محاولة الهجرة غير المشروعة برفقة عدد آخر من العمال في صحراء ليبيا.

وقال محمد علي -  شقيق المتوفي: إنه "شقيقه مختفي منذ 70 يومًا، وذلك بعد أن ضاق به الحال في ، فقرر السفر إلى دولة ليبيا، وأثناء ذهابه إلى هناك برفقة 12 عامل آخر، تعطلت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها فلاقوا مصرعهم من الجوع والعطش".

وأوضح شقيق المتوفي أن والديه متوفين وشقيقه المتوفي متزوج ولديه ولد وأربع بنات في أعمار صغيرة مختلفة، واضطر إلى السفر نظرًا لعدم قدرته على تحمل أعباء المعيشة، حيث أنه يعمل عامل زراعي.

شاهد أيضا

كان 13 مصريًا لقوا مصرعهم في الصحراء الليبية خلال هجرتهم غير الشرعية وجميعهم من محافظات الإسماعيلية والمنيا وأسيوط والدقهلية والفيوم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين