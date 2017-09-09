شقيق متوفي في صحراء ليبيا: «أخويا مختفي منذ 70 يومًا»

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لقي المواطن حسن علي أحمد أحمد عامل زراعي من محافظة الإسماعيلية مصرعه أثناء محاولة الهجرة غير المشروعة برفقة عدد آخر من العمال في صحراء ليبيا.

وقال محمد علي - شقيق المتوفي: إنه "شقيقه مختفي منذ 70 يومًا، وذلك بعد أن ضاق به الحال في مصر، فقرر السفر إلى دولة ليبيا، وأثناء ذهابه إلى هناك برفقة 12 عامل آخر، تعطلت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها فلاقوا مصرعهم من الجوع والعطش".

وأوضح شقيق المتوفي أن والديه متوفين وشقيقه المتوفي متزوج ولديه ولد وأربع بنات في أعمار صغيرة مختلفة، واضطر إلى السفر نظرًا لعدم قدرته على تحمل أعباء المعيشة، حيث أنه يعمل عامل زراعي.

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كان 13 مصريًا لقوا مصرعهم في الصحراء الليبية خلال هجرتهم غير الشرعية وجميعهم من محافظات الإسماعيلية والمنيا وأسيوط والدقهلية والفيوم.