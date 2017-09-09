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وزير الأوقاف يوزع صكوك الأضاحي بأسوان

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وزير الأوقاف يوزع صكوك الأضاحي بأسوان وزير الأوقاف يوزع صكوك الأضاحي بأسوان

التحرير

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قام اليوم وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، صباح اليوم، بتوزيع صكوك الأضاحي أمام فندق عروس النيل بكورنيش النيل بأسوان على الفقراء والمحتاجين، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

وقال "الوزير": إن "حصة أسوان من لحوم صكوك الأضاحي تصل إلى 14 طن سوف يتم توزيعها على مختلف مراكز ومدن المحافظة"، مطالبًا من خلال توزيع الصكوك مسئولي الأوقاف بالمديرية التنسيق مع روساء ومراكز ومدن المحافظة لتوزيع الصكوك الأضاحي بما يضمن وصولها إلى المستحقين.

وزير الأوقاف وصكوك الأضاحي1

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وفى سياق آخر، افتتح "جمعة" فاعليات معسكر الأئمة والدعاة التدريبي الذي تنظمه وزارة الأوقاف خلال الفترة من 9 وحتى 12 سبتمبر بمحافظة أسوان، بمشاركة 60 إمام من شباب الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية والذي يهدف إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة في نطاق الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وغيرها من الأفكار السلبية.

ومن المقرر بعد ذلك أن يقوم الوزير ومحافظ أسوان مجدي حجازي بافتتاح مسجد الأسمنت المسلح بالسد العالي شرق، إلى جانب تفقد مشروع إسكان الأوقاف بالصداقة الجديدة والذي من المقرر توزيعه خلال الفترة.

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التحرير

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