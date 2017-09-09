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حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور

09:59 ص السبت 09 سبتمبر 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية بكافة المحاور

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى من صباح اليوم .

وظهرت سيولة أمام حركة السيارات بمناطق وسط البلد و 15مايو و الجلاء و ميدان التحرير وروكسي، و مدينة نصر و محور التسعين وكوبري الحرافيين، وكوبرى عباس.

وظهرت سيولة مرورية على كافة الطرق وميادين القاهرة وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.

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