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برلمانية: تحويل المستشفيات التكاملية لطب أسرة أهدر المال العام

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برلمانية: تحويل المستشفيات التكاملية لطب أسرة أهدر المال العام برلمانية: تحويل المستشفيات التكاملية لطب أسرة أهدر المال العام

التحرير

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قالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب: إن "خصخصة المستشفيات تسببت في ضعف وضياع منظومة الصحة"، مؤكدة أن  في حاجة لاستراتيجية واضحة ومحددة لحل مشاكل المستشفيات.

وأضافت "شادية" خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، "المستشفيات الحكومية عبارة عن أصول دولة لا يجب التفريط فيها"، مشيرة إلى أن ضعف الميزانية في القطاع الصحي يؤدي إلى تقديم خدمة طبية متدنية.

وتابعت: "من حسنات وزير الصحة الأسبق عمل المستشفيات التكاملية، ولكن قرار تحويلها عام 2007 لطب أسرة يعتبر إهدارًا للمال العام، حيث إن المستشفيات المتكاملة كانت مجهزة على أعلى مستوى".

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وأكدت النائبة أن قرار تحويل المستشفيات التكاملية لطب أسرة (خربها)، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الأمر مع وزير الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان لإعادتها مرة أخرى كمستشفيات تكاملية تحت رعاية الجيش والشرطة.

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التحرير

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