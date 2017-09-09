سول تدافع عن نشر صواريخ "ثاد" الأمريكية

سول (دب ا)

أكد مون جاى - إن رئيس كوريا الجنوبية أن النشر المؤقت لمنظومة صواريخ "ثاد" الدفاعية الأمريكية، هو أفضل إجراء يمكن أن تتخذه كوريا الجنوبية في الوقت الحالي.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم السبت عن مون قوله في تصريحات للصحفيين إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أكثر خطورة من أي وقت مضى.

وأضاف مون أن كوريا الشمالية تواصل إطلاق الصواريخ الباليستية، بل وأجرت تجربة نووية سادسة في تحد للتحذيرات الصادرة عن كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.

وأوضح مون أن حكومة سول قررت عدم تأخير النشر المؤقت لصواريخ "ثاد" من أجل منع وقوع حرب على شبه الجزيرة الكورية، ولحماية أرواح الكوريين الجنوبيين.

وأشار مون إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية، فإن كوريا الجنوبية لم يعد أمامها خيار آخر سوى تعزيز دفاعاتها.

وطلب مون في تصريحاته من الرأي العام تفهم هذا الوضع، معربا عن أسفه إزاء الاشتباكات بين الشرطة والسكان المحليين التي جرت بينما كان يتم اقامة الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ.