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انطلاق عملية عسكرية عراقية في ديالى

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مصراوي Masrawy

انطلاق عملية عسكرية عراقية في ديالى

09:53 ص السبت 09 سبتمبر 2017

انطلاق عملية عسكرية عراقية في ديالى

أرشيفية

بغداد (د ب أ)

أعلنت قيادة عمليات دجلة في العراق اليوم السبت عن انطلاق عمليات عسكرية في ثلاث وديان مهمة شمال شرق ديالى، لإنهاء أي نشاط لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي اليوم عن قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي قوله: إن "قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش، انطلقت في عملية عسكرية لإنهاء وجود أي نشاط لتنظيم داعش في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين، وتشمل وديان ثلاب والحديدين وقزلاق، 80كم شمال شرق ديالى".

وأضاف العزاوي أن "هذه العملية من ثلاث محاور" مشيرا الى أنها "تأتي في إطار استراتيجية عمليات دجلة لتأمين المناطق".

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى (أغلبية سنية) اضطرابات أمنية وأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم داعش، والآخر ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة .

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