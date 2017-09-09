إجلاء مليون شخص في كوبا مع وصول الإعصار إيرما

(أ ف ب):

بدأت رياح الإعصار إيرما القوية، الجمعة، في الهبوب على شرق ووسط كوبا، حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص من منازلهم كإجراء وقائي.

وحوالي الساعة (16,00 ت غ)، كان الاعصار على بعد حوالي 190 كلم شمال شرق نوفيتاس، في اقليم كماغوي بوسط كوبا، ويتقدم بسرعة 22 كلم/ساعة باتجاه غرب/شمال غرب، بحسب معهد الطقس الوطني.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استنادا لأرقام الدفاع المدني الكوبي، غادر قرابة مليون شخص منازلهم في هذه المناطق كإجراء وقائي، سواء للاقامة عند اقارب لهم في مناطق آمنة أو في ملاجئ حكومية.

وبلغت سرعة الرياح على الساحل الشرقي لكوبا حوالي 95 كلم/الساعة، لكن الامطار الغزيرة ادت الى فيضانات في المناطق الساحلية في هولغين وغوانتنامو.

والخميس، أعلنت كوبا إجلاء نحو 10 ألاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت انذار الكوارث لأقصى درجاته، استعدادا لوصول الاعصار ايرما.

ومن المتوقع أن تتجنب هافانا الأسوأ إذ تعتبر خارج نطاق الخطر بحسب مسار الإعصار الحالي، لكن تم وضعها في نطاق انذار الاعصار كإجراء وقائي.

وخلف إعصار إيرما الذي اكتسح منطقة الكاريبي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 250 كلم/ساعة الجمعة دمارا عارما وتسبب بمقتل 17 شخصا قبل أن يواصل طريقه إلى كوبا ثم الولايات المتحدة اللتين تستعدان للأسوأ.