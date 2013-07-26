الحلقة (16) من "اسم مؤقت": CD يقع في يد "حسام" يكشف كذب "يوسف"

كتب : روان مسعد الخميس 25-07-2013 22:18

بدأت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "اسم مؤقت"، بظهور "أيمن" في الحبس مع "الضابط حسام"، الذي حقق معه في معرفته بـ"يوسف"، واتفق معه على أن يأخذ منه اعترافا بأن "رفيق" قتل "دكتورة سعاد"، ووافق "أيمن"، ثم ذهب لمنزله وقابله هناك "منصف" وطلب منه عدم العودة مرة أخرى لـ"حسام" مقابل مبلغ مالي وأن يساعدهم.

وعلى الجانب الآخر، حاول "حسام" أخذ اعتراف من "رفيق" بقتله للدكتورة لكنه نفى، فيما بدا هادئ الملامح، وطلب محاميه، كما طلب عم "هالة" من "حسام" تحريات عن الصحفي المختفي.

فيما ذهب "مجدي عبدالعزيز" لمنزل "نسمة"، وطلب منها أن تقول له أي جريمة قام بها "رأفت الراوي" أثناء زواجها به، مقابل مبلغ مالي كبير، ذهبت "نسمة" لـ"رأفت" وقالت له ما حدث بينها وبين "مجدي عبدالعزيز" وطلبت منه أن يسامحها لكنه رفض، فعادت مرة أخرى لـ"مجدي عبدالعزيز" وعرضت عليه أوراقا حول علاقة "رأفت" بإسرائيل، في الوقت الذي توفي فيه "حافظ مشهور" مما يجعل من "مجدي عبدالعزيز" المتهم الأول.

وذهب "منصف"، رجل "فارس عسكر"، لـ"حسام" وهدده بأنه سيلفق له جريمة استخراج ملف من الأمن الوطني إذا ذهب "رفيق" للنيابة.

ونام "يوسف" وحلم بأنه كان دكتور، فيما وجد "حسام" ظرف على مكتبه به CD يوضح قتل "يوسف" لـ"رباب" وتلفيق القضية لـ"رأفت الراوي".

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.