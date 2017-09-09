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إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

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مصراوي Masrawy

إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

09:36 ص السبت 09 سبتمبر 2017

إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة

أرشيفية

واشنطن (د ب أ)

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الاعصار إيرما عاد إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة.

وأوضح المركز أن العاصفة وصلت إلى ارخبيل كاماجوى بكوبا تصاحبها رياح تبلغ سرعتها 260 كيلومترا فى الساعة.

وأضاف مركز الاعاصير أنه تم توسيع نطاق التحذيرات الخاصة بالإعصار وارتفاع مياه الأمواج شمالا على السواحل الشرقية والغربية لولاية فلوريدا الامريكية.

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