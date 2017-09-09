إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة
إيرما يعود إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة
09:36 ص السبت 09 سبتمبر 2017
أرشيفية
واشنطن (د ب أ)
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الاعصار إيرما عاد إلى قوته كعاصفة من الفئة الخامسة.
وأوضح المركز أن العاصفة وصلت إلى ارخبيل كاماجوى بكوبا تصاحبها رياح تبلغ سرعتها 260 كيلومترا فى الساعة.
وأضاف مركز الاعاصير أنه تم توسيع نطاق التحذيرات الخاصة بالإعصار وارتفاع مياه الأمواج شمالا على السواحل الشرقية والغربية لولاية فلوريدا الامريكية.
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