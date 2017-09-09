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واشنطن لا تلوم حكومة بورما وتريد التعاون معها لحل أزمة الروهينجا

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مصراوي Masrawy

واشنطن لا تلوم حكومة بورما وتريد التعاون معها لحل أزمة الروهينجا

09:35 ص السبت 09 سبتمبر 2017

واشنطن لا تلوم حكومة بورما وتريد التعاون معها لحل أزمة الروهينجا

لاجئون روهينغا يفرون من ولايى راخين في بورما في 5

(أ ف ب):

اعلن مسؤول أمريكي،الجمعة، أن بلاده تريد التعاون مع بورما لحل أزمة اقلية الروهينجا، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء اونغ سانج سو تشي على اعمال العنف التي هجرت عشرات الآلاف من هؤلاء المسلمين.

وقال باتريك مورفي المكلف شؤون جنوب شرق آسيا في الخارجية الأمريكي للصحفيين "نحن مستمرون في إدانة هجمات من شتى الأنواع، هجمات ضد قوات الامن وضد المدنيين ولكن ايضا هجمات يشنها مدنيون".

وأضاف أنه اذا استدعت هذه الهجمات ردا من السلطات فيجب ان يتم ذلك "في احترام للقانون وحقوق الإنسان".

وتابع "ندعو إلى وقف العنف والتوترات التي تولد العنف"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحاور في سبيل تحقيق هذه الغاية مع المدنية في بورما ولكن كذلك ايضا مع الجيش الذي يتمتع بـ"دور رئيسي" في هذه المنطقة.

بدورها دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قوات الأمن البورمية إلى التنبه إلى أن "الهجمات ضد المدنيين لا تؤدي إلا إلى إطالة امد العنف على الأرض وإبعاد اي امل بحل طويل المدى".

ولكن واشنطن حرصت على توضيح انها لا تريد لوم حكومة بورما على اعمال العنف هذه.

وقال مورفي إن "الحكومة الجديدة ورثت تحديات هائلة" من بينها الوضع في ولاية راخين، مشيرا الى ان "هذه مشكلة مستمرة منذ سنين طويلة للغاية والحكومة الجديدة تفاجأت بهذا الوضع فور توليها مهامها".

ورفض المسؤول الكبير في الخارجية الأمريكية الحديث عن فرض "عقوبات" على بورما أو حتى ممارسة "ضغوط" عليها.

وقال "مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم. نريد العمل مع الحكومة بما في ذلك في وضع شديد التعقيد مثل الحالة في ولاية راخين".

هذا المحتوى من

AFP

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