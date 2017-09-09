أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا تنفي تصريحات المانية عن مشاركة 100 ألف جندي بمناورات "الغرب 2017"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفي تصريحات المانية عن مشاركة 100 ألف جندي بمناورات "الغرب 2017"

09:32 ص السبت 09 سبتمبر 2017

أرشيفية

موسكو (د ب أ)

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، حول مشاركة 100 ألف جندي روسي في مناورات "الغرب - 2017" الروسية-البيلاروسية المشتركة.

وقال كوناشينكوف، " نشعر بالدهشة إزاء تصريحات رئيس الدائرة العسكرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة أورزولا فون دير لاين ، بإعلانها عن معلومات مأخوذة من الفراغ حول مشاركة نحو 100 ألف جندي روسي بتدريبات الغرب — 2017 ، وما يمكن أن تخفيه من تهديدات لأوروبا"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم السبت.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين قدرت عدد القوات أمس الخميس بأكثر من 100 ألف جندي.

كان بيان لوزارة الدفاع الروسية ذكر أول أمس الخميس ، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف أطلع أيضا رئيس اللجنة العسكرية للناتو بيتر بافل على تفاصيل هذه المناورات الاستراتيجية المرتقبة ، مؤكدا أنها ذات طبيعة دورية دفاعية وغير موجهة ضد دول أخرى.

من جانبها ،أوضحت الخارجية الروسية في وقت سابق أن عدد العسكريين المشاركين في هذه المناورات لا يتعارض مع وثيقة فيينا لعام 2011.

وستجري مناورات "الغرب — 2017" الروسية البيلاروسية المشتركة في الفترة من 14 وحتى 29 سبتمبر الجاري على أراضي بيلاروسيا.

وسيشارك في هذه المناورات حوالي 12700 عسكري، بالإضافة إلى نحو 70 طائرة ومروحية ونحو 680 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 250 دبابة ونحو 200 من المدافع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون ونحو 10 سفن.

وعلى صعيد متصل ، اعتبرت الدول المجاورة لروسيا، وخاصة بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، هذه المناورات تهديدا لها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موسكو: مقتل قادة بارزين في داعش بسوريا إثر غارت جوية روسية

    أخبار

  • "الدفاع الروسية": هزيمة "داعش" في سوريا فضحت زيف الموقف الغربي

    أخبار

  • الدفاع الروسية: مقاتلاتنا اعترضت 30 طائرة أجنبية قرب الحدود الأسبوع

    أخبار

  • الدفاع الروسية: مقتل 40 من عناصر داعش في غارة جوية روسية في محيط دير

    أخبار

إعلان

9a0c481fc8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو