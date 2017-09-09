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حركة تغييرات في قيادات مستشفيي الأقصر العام وإسنا المركزي

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مصراوي Masrawy

حركة تغييرات في قيادات مستشفيي الأقصر العام وإسنا المركزي

09:56 ص السبت 09 سبتمبر 2017

حركة تغييرات في قيادات مستشفيي الأقصر العام وإسنا المركزي

مستشفي الأقصر العام

الأقصر - محمد محروس:

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، حركة تغييرات في قيادات مستشفى الأقصر العام، ومستشفى إسنا المركزي، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الأداء، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، والاستفادة من الكفاءات المتميزة للنهوض بالمنظومة الصحية في كلا المستشفيين.

وشملت الحركة إصدار 3 قرارات بتكليف كل من الدكتور محمود عمر عبدالعزيز، بالقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى الأقصر العام، وتكليف الدكتور عصام أحمد بسطاوي، بالقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى إسنا المركزي، وتكليف الدكتور إبراهيم محمد عبدالعاطي، بالقيام بتسيير أعمال نائب مدير مستشفى إسنا المركزي.

وتأتي تلك القرارات ضمن سياسة تحسين وتطوير الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة والدفع بالكفاءات المتميزة للمواقع القيادية، حيث أجرى محافظ الأقصر حركة تنقلات وتغييرات كبرى في شهر يوليو الماضي، شملت تغيير أكثر من 70 قيادة بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها بهدف تطوير العمل بديوان عام المحافظة والجهات التابعة له، ثم تم إجراء حركة تغيير في قيادة مديرية ، تبعها حركة تغييرات في مديرية التربية والتعليم شملت 19 قيادة، ثم تم إجراء حركة تغييرات في مديرية الصحة، وذلك بهدف تحسين وتطوير الخدمة المقدمة في كافة المديريات.

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